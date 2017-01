Rheinische Post: Kommentar: Lackmustest für EU

Düsseldorf (ots) - Man wünscht sich fast jene transatlantischeBeziehungskrise von 2015 zurück, als US-Geheimdienste Geheimes tatenund EU-Politiker abhörten. Mit Trump regiert nun ein US-Präsident,dem die abgefischten Gespräche aus Europa reichlich egal seindürften. Die EU ist ihm egal. Trump und seinen Leuten ist die rührigeeuropäische Bündnisrhetorik fremd. In Trumps Außenpolitik gibt eskeine Win-win-Situation. Die USA können nur alleine gewinnen, solassen sich bisherige Aussagen Trumps interpretieren. Und dass er esernst meint, hat er mit dem Aus für das transpazifischeHandelsabkommen TPP bewiesen. "Was könnt ihr für uns tun?", soll einTrump-Berater den deutschen Botschafter in Washington gefragt haben.Die EU muss schnell raus aus der Jammerecke. Sie sollte sich aufeigene Maßnahmen einstellen, sollten die USA Zölle auf EU-Importelegen. Sie muss wettbewerbsfähiger werden, eigene Handelsabkommen mitden Boomregionen vorantreiben und interne Strukturen verschlanken undfestigen. Europa muss aus eigener Stärke heraus Machtfaktor bleiben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell