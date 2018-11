Rheinische Post: Kommentar: Kurzes Rentenhoch

Düsseldorf (ots) - Da sage noch einer, Deutschland behandele seineSenioren schlecht: 2019 steigen die Renten erneut um über dreiProzent. Und das hat, anders als sonst oft in der Rentenpolitik,nichts mit Geschenken an eine wachsende Wählergruppe zu tun, sonderngehorcht der Logik der Rentenformel. Danach folgt auf ein Jahr mitordentlichen Lohnerhöhungen eins mit ordentlichem Rentenplus. Einverdienter Zuwachs also. Doch sollten sich davon weder Rentner nochPolitik täuschen lassen: Die fetten Jahre gehen vorbei. Wenn dieBabyboomer in Ruhestand gehen, die selbst zu wenig Kinder bekommenhaben, wird sich das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnerndramatisch verschlechtern - und auch das geht in die Formel ein.Keinem wird die Rente gekürzt, doch die Zuwächse werden bescheidenausfallen, wenn es überhaupt welche gibt. Das liegt auch daran, dassdie große Koalition den Spielraum der Rentenkasse in der Zukunftbeschränkt hat, etwa durch die kontraproduktive Rente mit 63 und dieMütterrente, insofern sie aus Beitragsmitteln finanziert wird. Einewichtige Aufgabe für die Rentenkommission, das zu korrigieren.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell