Rheinische Post: Kommentar / Kurz unter Druck = Von Matthias Beermann

Düsseldorf (ots) - Die neue österreichische Regierung ist nochkein Vierteljahr im Amt und steckt schon in einer Krise. Noch istnicht ganz klar, was genau geschah, als der Innenminister von derrechtspopulistischen FPÖ die Büros des österreichischenVerfassungsschutzes im Rahmen einer Razzia durchsuchen ließ. Ob derVorwurf zutrifft, dass ein FPÖ-geführtes Ministerium die Ermittlungendes Inlandsgeheimdienstes im rechtsextremen Spektrum sabotieren will,muss sich erst noch erweisen. Aber dass in Wien offener Kriegzwischen zwei Staatsorganen ausgebrochen ist, ist schonbemerkenswert. Für die Regierung und ihren Chef, BundeskanzlerSebastian Kurz, stellt der Vorgang jedenfalls eine ernsteBewährungsprobe dar. Von Anfang sorgte die Tatsache, dass praktischalle sicherheitsrelevanten Ministerien an die FPÖ gegangen waren, fürStirnrunzeln. Hatten die heute als Biedermänner auftretendenFreiheitlichen doch bis in jüngste Vergangenheit den Ruf bedenklicherNähe zum rechtsradikalen Milieu. Kurz muss jetzt klarstellen, dasssolche Leute nicht über die Sicherheit des Landes entscheiden.