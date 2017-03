Rheinische Post: Kommentar / Kuhhandel bei Steuern? = Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (ots) - Wenn NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjansdie SPD bundesweit auf einen stärkeren Kampf gegen globaleSteuertricks einschwören will, ist dies ökonomisch richtig,innenpolitisch klug - und weltpolitisch brisant. Ökonomisch ist esfalsch, dass die EU Staaten wie Irland subventioniert, die dann mitDumpingsteuern rein formale Firmensitze anlocken. Als Ergebnis leidetganz Europa - und wenige Konzerne wie Apple profitieren. Es ist alsorichtig, Unternehmen dazu zu bringen, dass sie Gewinne dortversteuern, wo das Geschäft gemacht wird und Werte entstehen.Innenpolitisch ist klar, dass ein Wahlkampf für Steuergerechtigkeitder SPD nutzt. Da hilft es der CDU wenig, dass BundesfinanzministerSchäuble auch fairere globale Steuerregeln fordert. Aber es gibt einProblem: US-Präsident Trump will Importe mit Zöllen und Tricksbehindern. Die Europäer drängen darauf, speziell US-Konzernen hiesigeSteuervorteile zu verleiden. Am Ende droht ein Kuhhandel: Europanimmt die Privilegien der Konzerne weiter hin, nur um weiter in dieUSA zu verkaufen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell