Rheinische Post: Kommentar: Kriegsgefahren weit über Teheran hinaus // von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots) - Die Situation im Nahen Osten ähnelt auffrappierende Weise den Beschreibungen, die der australischeHistoriker Christopher Clark in seinem Buch von den "Schlafwandlern"zum Hineinrutschen Europas in den Ersten Weltkrieg geliefert hat: zuviele Akteure, die zunehmend auf gewaltsame Lösungen setzten und sichüber die Tragweite ihrer jeweiligen Handlungen zu wenig bewusstwaren.Die Drohnenangriffe von 2019 auf die saudischen Erdölanlagen sindmit den Schüssen von 1914 in Sarajevo auf denösterreichisch-ungarischen Thronfolger und seine Frau nichtvergleichbar. Aber heute wie damals geht es um Vermutungen über dieDrahtzieher, die dahinterstehenden staatlichen Akteure. Und heute wiedamals kann eine militärische Antwort eine Kettenreaktion weit überden Kernkonflikt zwischen Wien und Belgrad, zwischen Riad und Teheranhinaus auslösen.Wiederholt hat Israel angekündigt, eine atomare Bewaffnung desIrans nicht zuzulassen. Wiederholt hat der Iran angekündigt, Israelvernichten zu wollen. Auch an dieser Front brennt längst eine Lunte.Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten hat den Gegensatzzwischen Saudi-Arabien und dem Iran längst in Stellvertreterkriegemünden lassen. Die humanitäre Katastrophe im Jemen ist einer davon,der Krieg in Syrien ein anderer.Wie brenzlig die Lage auch für Europa ist, lässt sich an denersten Ausschlägen am Öl-Markt ablesen, die Vorzeichen für eineschwere Krise der Weltwirtschaft sein könnten. Auch die Terrorgefahrist nicht geschwunden. Es gäbe allen Grund zu mehr europäischendiplomatischen Anstrengungen. Vielleicht kommt das Publikum mit Blickauf die Aufgaben der Kanzlerin wenigstens zu der Erkenntnis, dassneben dem Klimaschutz auch noch anderes wichtig ist.