Rheinische Post: Kommentar / Kramp-Karrenbauers Pyrrhussieg = Von Kristina Dunz

Düsseldorf (ots) - Die Vertrauensfrage ist ein scharfes Schwert. Kanzler GerhardSchröder hat sie 2001 bei der Abstimmung über den Bundeswehreinsatz inAfghanistan gestellt. Es ging um Leben und Tod. Seine rot-grüne Koalition folgteihm. 2005 benutzte er sie, um die Bundestagswahl vorzuziehen. Es ging um seinpolitisches Überleben. Er verlor sein Amt an Angela Merkel.Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach einem knappen Jahr als CDU-Vorsitzende undam Ende einer sehr langen Parteitagsrede plötzlich die Vertrauensfrage gestellt.Zu einem Zeitpunkt, als sie sicher sein konnte, dass die große Mehrheit derDelegierten ihr ohnehin gleich applaudieren und die Revolte ausbleiben würde.Sie hat damit Friedrich Merz zwar auf Abstand gehalten. Aber es ist ein teuererkaufter Sieg.Wer es gar nicht so wahrgenommen hatte, dass die CDU-Chefin schwer angeschlagenwar, vermutet es nun umso mehr. Denn mit der Vertrauensfrage hat sie zu einerWaffe gegriffen, die man sich für den Notfall aufhebt. Wenn es sonst nichtweiter geht und man bereit ist, selbst zu gehen. König Pyrrhus soll nach seinemSieg über die Römer gesagt haben: Noch so ein Sieg, und wir sind verloren. SeineArmee hatte schwere Verluste erlitten. Der folgende Pyrrhische Krieg gingverloren.Luft für ihren Anlauf auf die Kanzlerkandidatur konnte sich Kramp-Karrenbauerjedenfalls nicht verschaffen. Schon am Samstag ging die Debatte weiter. Nichtüber Merz. Sondern über CSU-Chef Markus Söder. Und NRW-Ministerpräsident ArminLaschet hält sich noch im Hintergrund. Eine Vertrauensfrage stellt man nureinmal, dann ist dieses Schwert für lange Zeit stumpf. Jetzt darfKramp-Karrenbauer nicht mehr schwächeln. Sonst war der Parteitag der CDU inLeipzig ihr Pyrrhussieg.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4448958OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell