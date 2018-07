Rheinische Post: Kommentar: Kopfloser Konzern

Düsseldorf (ots) - Das hat die Thyssenkrupp-Belegschaft nichtverdient: Erst wirft Konzern-Chef Hiesinger hin und dannAufsichtsrats-Chef Lehner. In seiner schwersten Krise stehtThyssenkrupp nun ohne echte Führung da. Alle, die an der Miserebeteiligt sind, müssen sich fragen, ob sie nicht persönlicheEitelkeiten vor die Interessen des Unternehmens gestellt haben. WieUrsula Gather, die Chefin der Krupp-Stiftung, die durch ihrsibyllinisches Auftreten maßgeblich zum Abgang der Spitzenkräftebeigetragen hat. Viel zu spät und halbherzig hat sie sich zur Einheitdes Konzerns bekannt. Immerhin hat sie nun erklärt, nicht selbst nachdem Vorsitz im Aufsichtsrat zu greifen. Das Amt hätte dieindustriepolitisch und taktisch unerfahrene Professorin überfordert.Hiesinger und Lehner sahen für ihre Strategie des Mischkonzerns keineMehrheit mehr. Ihre Rücktritte kann man konsequent nennen. Oder stur.Sie lassen 150.000 Mitarbeiter allein, ein zerstrittener Aufsichtsratmuss nun gleich zwei Spitzenjobs neu besetzen. Thyssenkrupp drohtmehr denn je die Zerschlagung - genau das, was Hiesinger und Lehnerverhindern wollten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell