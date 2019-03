Rheinische Post: Kommentar: Kontrollverlust beim Computerspiel

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Von Holger Möhle: Riskant trinken, riskantrauchen, riskant spielen. Jede Sucht hat ihre Symptome. In derdigitalen Welt sind es Computerspiele, von denen die Gefahr ausgehenkann, dass Nutzer oder Gamer nach und nach dem schleichenden Gifterliegen, davon abhängig werden. Wie immer: Es kommt auch hier aufdie Dosis an. Doch dass in Deutschland inzwischen fast eine halbeMillion Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren so vielZeit mit Spielen vor dem Computer verbringen, dass sie alssuchtgefährdet oder gar süchtig gelten müssen, stimmt bedenklich.Höher, schneller, weiter gilt auch in der Welt der Computerspiele.Und teurer. Spiele wie Fortnite, Fifa oder Minecraft begeisternMillionen Kinder und Jugendliche weltweit. Dass es bei diesenzunächst kostenlosen Spielen um nichts geht, ist eine Mär.Es geht umAnerkennung, auch um Geschicklichkeit und am Ende auch um sehr vielGeld. Vor allem für die Spiele entwickelnde Industrie, die ihrejugendlichen Nutzer perfekt im Netz und somit im Spiel hält, siedabei auch manipuliert - bis zum teilweise völligen Kontrollverlust.Computerspiele gehören zum Alltag der digitalen Epoche. Doch spielenmuss Spaß machen, nicht abhängig.