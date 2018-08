Rheinische Post: Kommentar / Kontrollen abschaffen = VON BIRGIT MARSCHALL

Düsseldorf (ots) - Die Kontrollen an derbayerisch-österreichischen Grenze haben vor allem eine symbolischeFunktion. Denn Flüchtlinge können weiterhin kaum daran gehindertwerden, irgendwo deutschen Boden zu erreichen. Deutschland hat eine3700 Kilometer lange Landgrenze, allein zu Österreich sind es 800Kilometer. Doch nur an drei Grenzübergängen in Bayern wird seit 2015dauerhaft kontrolliert. Die Grenzkontrollen sind also kein wirksamesMittel gegen die Migration, aber sie verursachen einen großenvolkswirtschaftlichen Schaden. Durch die längeren Wartezeiten imLkw-Verkehr steigen die Transportkosten und damit die Importpreise.Diese wiederum verringern die Nachfrage und die Wirtschaftsleistung.Gutachter haben Kosten in dreistelliger Milliardenhöhe errechnet,sollten die Grenzkontrollen über zehn Jahre andauern. DieBundesregierung sollte daher alles daran setzen, eine wirksamereSicherung der EU-Außengrenzen zu gewährleisten. Dann kann sie dieGrenzkontrollen wieder abschaffen. Offene Grenzen sind für dieexportabhängige deutsche Wirtschaft von existenzieller Bedeutung.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell