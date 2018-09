Rheinische Post: Kommentar: Konsequente Absage

Düsseldorf (ots) - Es ist eine richtige Entscheidung, dassNordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet nicht zusammenmit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die KölnerDitib-Moschee eröffnen wird. Wie hätte er wohl vermitteln wollen,dass die Landesregierung ihre Beziehungen zu dem Moscheeverbandeinerseits auf Eis legt wegen dessen zu großer Nähe zur staatlichenReligionsbehörde Diyanet und andererseits deren Kölner Moscheeeinweiht? Damit wäre der Ministerpräsident seinen eigenen Leuten inden Rücken gefallen. Auch ohne diesen Programmpunkt birgt der Besuchgenug Brisanz. Wenn Laschet gemäß seiner Ankündigung handelt und mitErdogan tatsächlich an einem noch zu bestimmenden Ortunterschiedliche Ansichten austauschen will, dann wird er nicht umhinkönnen, auch die Frage der inhaftierten Deutschen in türkischenGefängnissen anzusprechen und die alltägliche Verletzung derMenschenrechte. Vorausgesetzt, dass es nach dieser Absage überhauptnoch ein Treffen zwischen Laschet und Erdogan geben wird.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell