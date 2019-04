Rheinische Post: Kommentar / Die Königsmacher = Von Florian Rinke

Düsseldorf (ots) - Es gibt einen Namen für das, was der japanischeTelekomkonzern Softbank macht: die Königsmacher-Strategie. Über einen100 Milliarden Dollar schweren Fonds investiert das Unternehmen sohohe Beträge in Digitalunternehmen, dass diese so viel Schlagkraftgegenüber Konkurrenten entwickeln, dass der Markt praktisch tot ist.So lief es etwa beim Berliner Start-up Auto1 (Wirkaufendeinauto.de),das 460 Millionen Euro bekam. Nun steigt Softbank beimZahlungsabwickler Wirecard ein - nicht über den Fonds, aber das Zieldürfte ähnlich sein.Wirtschaftsminister Peter Altmaier wurde heftig kritisiert fürseine Pläne, mit staatlicher Hilfe nationale Großkonzerne zuschaffen. Zurecht. Dennoch bleibt die Frage, wie es gelingen kann,große europäische Champions aufzubauen, die letztlich nichtausschließlich von Kapital aus den USA oder Asien finanziert sind undüber die Aufsichtsräte von diesen Investoren dominiert werden.Europas Zukunft sind nicht nur alte Industriekonzerne, sondern auchjunge Tech-Unternehmen wie Wirecard und Auto1. Wir brauchen eineschnelle Antwort.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell