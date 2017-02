Rheinische Post: Kommentar: Kölner Knöllchen-Posse

Düsseldorf (ots) - Das darf doch alles nicht wahr sein. Die StadtKöln blitzt Autofahrer, die angeblich zu schnell fahren, und kassiertsie ordentlich ab. 400.000 Fahrzeuge sind betroffen. Hinterher stelltsich heraus, dass die Radarfalle am Heumarer Dreieck falscheingestellt war. Und nun? Nun herrscht typisches KölnerBehörden-Chaos. Zunächst wollte die parteilose OberbürgermeisterinHenriette Reker das Geld gar nicht wieder herausrücken. Dann hieß es,dass auf dem Weg eines "Gnadenerlasses" doch zurückgezahlt werde.Dagegen wiederum sperrt sich nun die Kölner Bezirksregierung, die nurBedürftigen das Geld wiedergeben will. Ja, geht's noch? Soll fürdiesen bürokratischen Unsinn auch noch Geld ausgegeben werden? Oderist diese Posse nur ein Vorbote des kölschen Karnevalstrubels? Dievermeintlich ertappten Autofahrer haben doch wohl Anspruch darauf,dass der Schaden wiedergutgemacht wird. Das bedeutet: Geld zurück undFlensburger Punkte löschen. Köln ist so hoch verschuldet, da kommt esauf ein paar Milliönchen auch nicht mehr drauf an.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell