Rheinische Post: Kommentar: Die Koalition steht still

Düsseldorf (ots) - Eine Liebesheirat war es 2013 nicht. Union undSPD sind aber dreieinhalb Jahre solide miteinander ausgekommen. Jetztist das Ende der Gemeinsamkeiten erreicht. Wenn man schon darüberzankt, wann und mit wem ein Koalitionsgipfel stattfindet, dann istnicht zu erwarten, dass Kompromisse gelingen. Dass die großeKoalition im Vorwahlkampf schon bei Stillstand angekommen ist, ließsich nach der nächtlichen Sitzung kaum kaschieren. Was als Einigungverkauft wurde, war schon länger Konsens. Union und SPD verkündetenvor Wochen in Interviews, das Strafmaß bei Einbruchskriminalität aufein Jahr erhöhen zu wollen. Auch beim Verbot der Kinderehe war imVorfeld bereits alles glatt gezogen. Bei weiteren Themen gelang dieEinigung auf ein paar Spiegelstriche. Das war's. Der Rest istWahlkampf. Union und SPD stecken in einem Dilemma. Bis zur Wahl sindes noch sechs Monate. Wenn die große Koalition jetzt aufhört,Probleme zu lösen, könnte ein Vakuum entstehen, das der geradeschwächelnden AfD neuen Auftrieb gäbe.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell