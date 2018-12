Rheinische Post: Kommentar / Klöckners Rechnung ohne Regeln = VON KRISTINA DUNZ

Düsseldorf (ots) - Der Plan von Julia Klöckner ist gut:Fertigprodukte sollen nicht mehr so fettig, salzig oder süß sein. Dasist schlecht für die Zähne, den Blutdruck und die Figur. DieMinisterin hat deshalb eine Vereinbarung mit Verbänden derLebensmittelindustrie über Ziele für gesünderes Essen geschlossen.Das Problem ist nur: Das Ganze ist für die Industrie freiwillig, dieZiele sind eher klein und der Zeitraum für die Umsetzung lang. DieMinisterin will keine "Rechnung ohne den Geschmack der Verbraucher"machen. Aber sie lässt sich auf eine Rechnung ohne Regeln für dieIndustrie ein. Unternehmer warnen bereits vor einem Eingriff desStaates in ihren Betrieb, weil Klöckner es gewagt hat, eineÜberprüfung der Ergebnisse und notfalls "regulatorische Maßnahmen"anzukündigen. Menschen greifen zu Fertigprodukten, weil ihr Alltagoft wenig Zeit für das eigentlich Wichtigste lässt: gesund zu bleiben- auch durch gutes Essen. Einkaufen und Kochen bleiben oft auf derStrecke. Da wäre es dringend nötig, dass Fertigpizza und Dosensuppeso hergestellt werden, dass sie Übergewicht und Diabetes nichtbefördern. Und wir selbst sollten uns freiwillig verpflichten, denMarkt durch die Nachfrage zu regeln. Durch den Griff zu gesundenLebensmitteln.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell