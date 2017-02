Rheinische Post: Kommentar: Kindergeld anpassen

Düsseldorf (ots) - Warum soll es für Kinder, die in einemgünstigeren EU-Land leben, das gleiche Kindergeld geben wie für denNachwuchs im teureren Inland? Das leuchtet nicht ein. Es ist daherrichtig, dass Finanzminister Schäuble das Kindergeld fürEU-Ausländer, deren Sprösslinge in der Heimat geblieben sind, dendortigen, oft geringeren Lebenshaltungskosten anpassen will. Hier nureinen rechtspopulistischen Reflex Schäubles zu vermuten, ist zu kurzgesprungen. Denn tatsächlich kann das vergleichsweise hohe deutscheKindergeld ein Anreiz sein, den deutschen Sozialstaat auszunutzen.Die Initiative Schäubles ist auch nötig, um im Inland die Akzeptanzfür die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union zuerhöhen und zu verhindern, dass Skepsis gegenüber zuziehendenEU-Ausländern aufkommt. Allerdings lässt sich der Plan erstrealisieren, wenn das Europarecht geändert wird. Das kannschlimmstenfalls Jahre dauern. Die EU-Kommission sollte Deutschlandjetzt rasch entgegenkommen. Andernfalls droht ihr ein weitererVerlust an Einfluss.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell