Rheinische Post: Kommentar / Keller ist eine clevere Wahl als DFB-Präsident = Von Gianni Costa

Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat kräftigdaran gearbeitet, sich seinen Ruf komplett zu ruinieren. Der DFB istein mächtiges Konstrukt, mehr als sieben Millionen Mitglieder - soviele hat kein anderer Sportfachverband - sind unter dem Dachorganisiert. Die meisten aufgrund einer Zwangsmitgliedschaft. WerMitglied in einem Fußballverein wird, ist auch beim DFB registriert.So erklären sich die Zuwachszahlen. Die Funktionäre haben keineWerbung für den Verband gemacht. Sommermärchen-Affäre,Posten-Geschacher, Gigantismus, abgehobene Führungskräfte bei derNationalmannschaft. Es ist viel Vertrauen zerstört worden.Kann der Winzer Fritz Keller nun für eine Kehrtwende sorgen? Ja.Er ist eine unglaublich clevere Wahl. Nach den Verbands-KarrieristenTheo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel, der einfachnur irgendein Amt wollte, ist Keller wohltuend umgänglich. Für ihnstand immer die Sache und nicht seine Person im Vordergrund. Beivielen seiner Vorgänger war die Reihenfolge genau andersherum.Keller steht vor großen Aufgaben. Er muss die Einheit desdeutschen Fußballs wieder herbeiführen. Nicht mehr, nicht weniger.Dem DFB Glaubwürdigkeit und Kontinuität zurückgeben. Er musserreichen, dass sich Profis und Amateure nicht noch weiter alsohnehin schon voneinander entfernen. Keller muss dem DFB ein Gesichtgeben. Vor allem auf internationalem Parkett. Er muss dem VerbandGewicht geben, damit man sich auch wieder ernsthaft ingesellschaftliche Debatten einschalten kann und als Würdenträgernicht nur nett in Kameras lächelt und die Nähe zu Nationalspielernsucht. Der DFB braucht Keller. Sollte das Projekt mit demNoch-Präsidenten des SC Freiburg scheitern, würde der deutscheFußball wohl endgültig in zwei Lager zerfallen.