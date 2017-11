Rheinische Post: Kommentar: Keine Rentenexperimente

Düsseldorf (ots) - Boomzeiten sind aus Sicht derSozialversicherungen ganz schlecht für Koalitionsverhandlungen. Diegut gefüllten Sozialkassen werden zur Spielmasse am BerlinerVerhandlungstisch. Das muss auch die Rentenversicherung erleben. Dieeinen wollen die Mütterrente erhöhen für Kinder, die vor 1992 geborensind, die anderen die Rente für Geringverdiener anheben. Aber bittesolche Geschenke nicht auf Kosten der Beitragszahler verteilen! EineAnhebung der Rente für Geringverdiener verbietet sich ohnehin ausGerechtigkeitsgründen: Wieso soll einer, der stets nur Minijobshatte, genauso viel bekommen wie etwa ein Friseurgeselle, der dafürein Leben lang gearbeitet hat? Die überraschend gute Lage derRentenkasse erlaubt jetzt eine ordentliche Rentenerhöhung für die 21Millionen Senioren, am grundsätzlichen Problem ändert das nichts.Jeder Boom geht mal vorbei, und die Alterung der Gesellschaft hörtdeshalb nicht auf. Weiterhin gilt: Spätestens 2030 sieht es in derRentenkasse finster aus. Verantwortungsvoll wäre dieJamaika-Koalition, wenn sie die komfortable Lage jetzt nutzte, um dieWeichen für die Zukunft zu stellen. Dazu gehört auch eineRentenkommission, die über so schmerzhafte Dinge wie die Rente mit 70redet.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell