Rheinische Post: Kommentar / Kein gutes Vorbild = Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Schon wieder ziehen Politiker undIndustrielobbyisten an einem Strang. Da preschen die vierMinisterpräsidenten der Braunkohle-Länder NRW, Brandenburg, Sachsenund Sachsen-Anhalt vor und fordern rechtliche Schritte gegenEU-Grenzwerte für Quecksilber und Stickoxid beim Betrieb vonBraunkohlekraftwerken. Obwohl diese Vorgaben mehrheitlich von denEU-Staaten erst Ende April beschlossen wurden. Inklusive übrigensmöglicher Ausnahmeregelungen, falls die Folgen für einzelne Ländernicht tragbar sein sollten. Die Länder-Chefs hingegen sind derAnsicht, dass die neuen Vorgaben mit vertretbarem Aufwandwirtschaftlich und technisch nicht erreichbar wären. Dabei setzen dieneuen EU-Vorgaben nur eine Technologie voraus, die schon 2010Standard war. Das Vorgehen der Ministerpräsidenten ist fragwürdig. Inumweltpolitischer Hinsicht, weil der Klimakiller Braunkohle weiterenAufschub bekommen soll. Und in europapolitischer Hinsicht, weilDeutschland mit schlechtem Beispiel vorangeht, wenn es längstgefundene Kompromisse in der EU infrage stellt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell