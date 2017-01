Rheinische Post: Kommentar: Kastration ja, Steuer nein

Düsseldorf (ots) - Wer Katzen liebt, mag oft keine Hunde. Undumgekehrt. Dass Hundebesitzer für ihren Liebling besteuert werden undKatzenbesitzer nicht, trägt nicht zum allgemeinen Frieden bei. Um dieGemüter zu erhitzen, muss man also nur den Begriff Katzensteuerbemühen. Dabei ist ein solcher Obolus wenig sinnvoll. Ins Feldgeführt wird er als Strafzoll dafür, dass Katzen meuchelnd durch dieFelder ziehen, Singvögel ausrotten und das Artensterben befördern. Obdas so ist, sei dahingestellt. Als Mäusejäger waren und sind sie aufjeden Fall geschätzt. Aber sei's drum: Eine Steuer wird am Verhaltenfreilaufender Katzen nichts ändern. Sie zu erheben, ist einbürokratischer Verwaltungsakt, der womöglich mehr Geld verschlingt,als er einbringt. Und er trifft auch all die Katzenbesitzer, dieihren Stubentiger nie aus derselben lassen. Warum sollten sie zahlen?Dann müsste auch eine Kaninchen- oder Hamstersteuer erhoben werden.Steuer nein, Kastrationspflicht ja. So ließe sich die Zahl derStreuner reduzieren. Übrigens: Auch mit Steuer werden Katzen undHunde keine Freunde.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell