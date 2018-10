Rheinische Post: Kommentar / Kampf um Patienten = VON EVA QUADBECK

Düsseldorf (ots) - Das Manöver des Hausärzteverbandschefs istdurchschaubar: Nachdem der Gesundheitsminister Impfungen in Apothekenins Spiel gebracht hat, versucht er nun, Kompetenzen und Honorare derApotheker zu den Ärzten zu ziehen. Auf diesem Niveau macht eineDebatte um eine bessere Versorgung von Patienten wenig Sinn. Zuoffensichtlich ist, dass es vor allem um die Verteilung von Pfründenzwischen Ärzten und Apothekern geht. Grundsätzlich wäre es die Mühewert, dass Ärzte und Apotheker in unterversorgten Gebieten, beiNotfällen und möglicherweise auch bei der Versorgung der wachsendenZahl an Pflegebedürftigen kooperieren. Dabei darf es keinGartenzaundenken geben. Eine generelle Abgabe von Arzneien in Praxensollte es besser nicht geben. Schon heute bekommen die Ärzte vieleBesuche von Pharma-Referenten. Wenn die von den Ärzten ausgestelltenRezepte noch nicht einmal mehr den Weg über die Apotheke nehmenmüssen, dann wird der Druck der Pharma-Lobby auf die Ärzte sicherlichnoch einmal zunehmen. Der Korruption wäre die Tür geöffnet.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell