Rheinische Post: Kommentar: Kämpferische Kanzlerin

Düsseldorf (ots) - Angela Merkel nutzte die Generaldebatte imBundestag, um über das zu sprechen, was ihr wichtig ist: Deutschlandin einer multilateralen Welt und die Digitalisierung in Verbindungmit künstlicher Intelligenz. Merkel präsentierte sich schon in ihrerneuen Rolle: Ab dem 7. Dezember - der Tag, an dem sie denParteivorsitz abgibt - wird sie nur noch Kanzlerin sein. Nun gab sieeinen Vorgeschmack darauf, wie das sein wird: Merkel konzentriertsich weiter auf Deutschlands Rolle und Verantwortung in der Welt. Dieinnenpolitischen Debatten wird sie ihrem Nachfolger oder ihrerNachfolgerin überlassen. Merkel wird sich für den Rest ihrer Amtszeitpräsidial präsentieren. Künftig wird sie an der Spitze einerRegierung stehen, die noch mehr als bislang von Kraftfeldern hin- undhergezogen werden kann: Kanzleramt, CDU-Parteivorsitz, Unionsfraktionmit CDU und CSU, SPD-Partei- und Fraktionsspitze sowieSPD-Finanzministerium und CSU-Innenministerium. In dieserKonstellation die Kompetenz über die Richtlinien der Politik für sichzu reklamieren, wird ein Kraftakt. Es ist vorausschauend von Merkel,sich auf jene Politikfelder zu konzentrieren, die zu ihremVermächtnis gehören sollen.