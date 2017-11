Rheinische Post: Kommentar / Justiz muss aufpassen = Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (ots) - Es scheint angemessen, dass dieEx-Oberbürgermeisterin von Pforzheim und ihre Kämmerin wegen derschiefgelaufenen Millionenspekulationen zu Lasten der Stadtverurteilt wurden. Dies gilt insbesondere, weil die Geschäfteoffensichtlich zum Teil auch immer weiter betrieben wurden, um ersteVerluste auszugleichen oder zu vertuschen - nach diesem typischenZockermuster wurden auch schon früher die Metallgesellschaft undviele andere Unternehmen in den Untergang getrieben. Eine Vorlage fürStrafverfahren in NRW liefert das Urteil in Baden-Württemberg aberwohl nicht: Es war ja in NRW gerade die staatliche WestLB, die mitUnterstützung kommunaler Verbände fragwürdige Zinsgeschäfte an dieKommunen verkaufte. Wer darauf hereinfiel, war zwar dumm, aber keinStraftäter. Hinzu kommt: Untreue verjährt nach fünf Jahren. Damitsteht praktisch fest, dass es wegen der kommunalen Spekulationen inNRW keine Verfahren geben wird. Vielleicht ist das gut so: Denn esist riskant, Fehler in Großorganisationen zu oft mit dem Strafrechtzu ahnden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell