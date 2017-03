Rheinische Post: Kommentar: Italienische Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (ots) - Die Wirtschaft zwischen Rhein und Weser holtauf. Das ist zweifellos eine gute Nachricht. An derNRW-Landesregierung kann es nicht liegen. Denn außer einemgutmeinenden, aber machtlosen Wirtschaftsminister hat das KabinettKraft wenig zu bieten, was hilft, im Wettbewerb vorne zu liegen. Esist statistisch gut belegt, dass NRW bei Patenten,Forschungsausgaben, Investitionen, Bildungserfolg und innovativenGründungen deutlich hinter den führenden Ländern liegt. Die Industriestagniert, die Produktivität wächst nur langsam. Das erinnert fatalan die Situation in Italien. Beide Länder verfügen über eine gutausgebildete, hochbegabte Bevölkerung. Aber die Menschen bleibenunter ihren Möglichkeiten, weil in Italien wie in Nordrhein-Westfalendie Politik sie durch zu viele Auflagen und zu wenig Ermutigungblockiert. Das Prognos-Institut hat aufgelistet, was zu tun ist -mehr Geld für die Infrastruktur, mehr Forschungstransfers,Investitionen in moderne Mobilität und neue Gewerbeflächen. Dienächste Landesregierung sollte das beachten, wenn NRW wieder an derSpitze der Wirtschafts-Bundesliga mitspielen will. Derzeit kämpft dasLand eher gegen den Abstieg.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell