Rheinische Post: Kommentar / Das Italien-Dilemma = VON GEORG WINTERS

Düsseldorf (ots) - Europa steckt wieder im Dilemma. Ließe es denItalienern die Neuverschuldungs-Pläne ohne Vorbehalte durchgehen,verlöre es jede Glaubwürdigkeit und das Recht, andere Mitglieder zumSparen zu verpflichten. Stoppte es die Populisten in Rom, würden diedarauf verweisen, dass sie sich innerhalb der Maastricht-Spielregelnbewegen und Anlass für neues Wahlvolk-Getöse sehen: Seht her, dieEuropäer verweigern euch, was wir euch geben wollten! Der nächsteEuro-Poker also: Italien kann ohne die helfende Hand der Europäernicht, aber die müssen Merkel und Co. ihren Verhandlungspartnern auchaus Eigeninteresse reichen. Politisch, damit der Populismus nichtnoch mehr Auftrieb bekommt; ökonomisch, weil Italiens Schulden beihöheren Zinsen das Land in die Knie zwingen würden. Italien ist keinGriechenland, dessen mangelnden Reform- und Sparwillen dieStaatengemeinschaft jahrelang ausgleichen und aushalten könnte. Alsohilft in diesem Fall nur sanfter Druck: Spielraum bei Finanzen gegenverbindliche Zusagen zu Strukturreformen. So wahren wieder alle ihrGesicht.