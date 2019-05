Rheinische Post: Kommentar: Israels Zerstörung

Düsseldorf (ots) - Der Waffenstillstand kam mindestens soüberraschend wie zuvor der Angriff: Ein Wochenende lang waren mehrals 600 Raketen auf Ziele in Israel abgeschossen worden; dieisraelische Armee reagierte mit schweren Bombardements, bevor eineFeuerpause ausgehandelt werden konnte. Was der Auslöser für dieGewalt war, darüber wird seither gestritten. Die schleppendeUmsetzung der Zusagen, mit der Israel Ende 2018 der Hamas-Bewegungschon einmal einen Waffenstillstand abgehandelt hatte? Derbevorstehende ESC-Wettbewerb in Tel Aviv, der den prüden Islamistenin Gaza ein Gräuel ist? Oder gar ein Angriffsbefehl aus dem Iran, derwohl mit viel Geld dabei geholfen haben dürfte, das Raketenarsenalaufzubauen, das da am Wochenende eingesetzt wurde? Am Ende spielt daskeine große Rolle. Das wahre Problem ist, dass die Hamas und erstrecht der noch radikalere Islamische Dschihad gar keinen dauerhaftenFrieden mit Israel wollen, sondern seine Zerstörung. Man kannverstehen, dass dies die israelische Bereitschaft zu ernsthaftenZugeständnissen gegenüber den Palästinensern nicht gerade befördert.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell