Rheinische Post: Kommentar: Internet-Kaufverhalten muss sich ändern

Finanztrends Video zu



mehr >

Düsseldorf (ots) - In Großstädten kommt der Verkehr auf zentralenStraßen täglich zum Erliegen, weil Paketlieferfahrzeuge in zweiterReihe stehen. Daran gehindert werden die Lieferanten nicht. MöglicheBußgelder nehmen sie in Kauf, die Strafen sind nicht sehr hoch. Zudemfehlt der Kontrolldruck. Um das Problem zu lösen, gegen das man vieleJahre nichts unternommen hat, ist ein Bündel an Maßnahmen nötig. Dazugehört auf jeden Fall eine merkliche Erhöhung des Bußgeldes. Vielekommen immer erst zur Einsicht, wenn es ihnen im Portemonnaie richtigwehtut. Und natürlich brauchen wir darüber hinaus intelligenteVerkehrslösungen und digitale Zustellungssysteme mit Lastenrädern undDrohnen. Aber die sprichwörtliche Wurzel allen Übels ist dasBestellverhalten der Kunden. Ohne Bedenken werden wahllos Waren imInternet geordert, die möglichst noch am selben Tag geliefert werdensollen. Und das am besten umsonst. Befeuert wird das Ganze noch voneinem monatelangen Umtauschrecht. Mit diesem Kaufverhalten mussSchluss sein. Grenzen müssen eingezogen werden. Die Paketzustellungensollten teurer und das Rückgaberecht deutlich begrenzt werden. Anderswird die Problematik kaum in den Griff zu bekommen sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell