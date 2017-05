Rheinische Post: Kommentar: Inklusionsgewurstel

Düsseldorf (ots) - Dass es schlecht läuft mit der Inklusion inNRW, ist inzwischen leider eine Binse. Alarmierendes fördert dieneueste Umfrage unter Lehrern zutage: In mancher Hinsicht wird esnicht nur nicht besser, es wird schlechter - etwa bei derVorbereitung der Lehrer. Rot-Grün hat die Inklusion hastig eingeführtund in die Sackgasse manövriert. Der Befreiungsschlag ist nicht inSicht: Die Personallücke ist nicht ad hoc zu schließen, nur überFortbildungen notdürftig zuzukleistern. Und ein Schließungsverbot fürFörderschulen, das die CDU nun verspricht, bände Sonderpädagogen, dieanderswo benötigt werden. Ganz abgesehen davon: Geld für Tausendezusätzliche Sonderpädagogen hat das Land in Zeiten der (trotzdemsegensreichen) Schuldenbremse gar nicht. Zugleich leistet es sicheine teure Verlängerung der Gymnasialzeit. Statt in den Kampf gegendas "Turbo-Abi" hätten die Eltern ihre Energie in die Arbeit an derInklusion stecken sollen. Dafür ist es zu spät. Das gigantischeGewurstel wird weitergehen, vermutlich leider auch unterSchwarz-Gelb. Bei der Inklusion brauchen alle Beteiligten in NRW ganzlangen Atem.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell