Rheinische Post: Kommentar: IS noch nicht am Ende

Düsseldorf (ots) - In Syrien ist die letzte Hochburg derTerrormiliz Islamischer Staat gefallen. Von den großen Gebieten, dieder IS ursprünglich in dem Bürgerkriegsland sowie im benachbartenIrak beherrschte, sind nur noch winzige Territorien übrig. Das 2014ausgerufene "Kalifat" ist damit faktisch am Ende. Die Bedrohung durchden IS-Terror könnte sich aber ausgerechnet deswegen sogar nochausweiten. Zahlreichen IS-Kämpfern ist es offenbar gelungen, sichrechtzeitig in andere Länder absetzen. Sie werden versuchen, sichdort neu zu organisieren. Auch in Europa steigt das Risiko vonAnschlägen. Mehrere Hundert Europäer, die in den vermeintlichHeiligen Krieg gezogen waren, dürften versuchen, nun in ihre Heimatzurückzukehren, und könnten dort zur tödlichen Bedrohung werden.Trotzdem bedeutet die Vertreibung der islamischen Extremisten ausihrem angeblichen Staat einen Fortschritt im Kampf gegen den Terror.Denn sie widerlegt die IS-Propaganda, die die Unbesiegbarkeit desKalifats suggerierte. Es dürfte den IS-Chefs jetzt schwerer fallen,neue Rekruten zu werben.