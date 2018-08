Rheinische Post: Kommentar / Hygieneverstöße konsequent ahnden = VON KIRSTEN BIALDIGA

Düsseldorf (ots) - Mäusekot im Brot, Schaben in der Küche - diealljährliche Lebensmittelüberwachung legt in ihren Berichtenregelmäßig offen, wo es an der Einhaltung der Hygienestandardshapert. Besonders häufig sind Betriebe betroffen, deren Inhaber keineAusbildung in der Gastronomie oder im Lebensmittelhandwerkabgeschlossen haben. Und das sind Schätzungen zufolge mehr als dieHälfte der Neugründungen. Der unsachgemäße Umgang mit Nahrungsmittelnkann lebensbedrohliche Krankheiten wie Salmonellen-Vergiftungenverursachen. Es handelt sich also nicht um ein Kavaliersdelikt. Daherist es gut, dass die Verbraucherminister der Länder die Kontrollenfür unerfahrene Gastronomen verschärfen und künftig einenHygieneführerschein zur Voraussetzung machen wollen. Wirkungsvollerwäre es allerdings, nicht nur die Inhaber von Restaurants oderImbiss-Stuben zu adressieren, sondern auch alle anderen Mitarbeiter,die mit verderblichen Lebensmitteln in Berührung kommen. Einevorherige Prüfung dient im übrigen nicht nur den Gästen, sondern auchden Gastronomen: Wenn ihnen aufgrund von Verstößen erst einmal einBußgeld droht, steht schnell die Existenz des Betriebes auf demSpiel.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell