Rheinische Post: Kommentar: Humus für den IS-Terror

Düsseldorf (ots) - Für die Terror-Strategen des Islamischen Staatsist es zweifellos ein großer Erfolg: Ein blutiger Anschlag auf zweider am besten geschützten Stätten des Iran soll davon ablenken, dassder IS in seinen Hochburgen im Irak und in Syrien militärisch mit demRücken zur Wand steht. Für Irans soeben erst wiedergewähltenPräsidenten Ruhani dagegen ist die Attacke eine Katastrophe. DieRegierung in Teheran hatte den Iran stets als sicherstes Land in derRegion gepriesen. Doch nun hat der islamistische Terror auch denGottesstaat erreicht. Es ist fast ein Wunder, dass es so langegedauert hat. Ist der Iran doch der wichtigste Verbündete von SyriensDiktator Baschar al Assad im syrischen Bürgerkrieg und hat durchseine Einmischung auch im Irak den sunnitischen Extremismus dorterheblich geschürt. Die verbissene Rivalität zwischen demschiitischen Iran und den sunnitischen Golfmonarchien ist dereigentliche Humus, auf dem der IS wuchert. Würde diese Feindschaftendlich begraben, wäre es auch mit dem IS-Terror bald vorbei. Aberdanach sieht es leider nicht aus. Ganz im Gegenteil.