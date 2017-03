Rheinische Post: Kommentar: Hollands Weckruf

Düsseldorf (ots) - Ministerpräsident Mark Rutte hat bei derParlamentswahl in den Niederlanden triumphiert. Er hat seinem Land,aber auch ganz Europa gezeigt, dass populistische Worthülsen letztenEndes nicht überzeugen. Kontrahent Geert Wilders hatte solche Hülsenimmer wieder in die Welt posaunt, schnitt aber deutlich schlechterab, als man es ihm zugetraut hatte. Sein lächerliches Wahlprogramm,das auf einer DIN-A4-Seite Platz findet, war schon ein Beweis dafür,wie wenig Inhalt in Wilders' Aussagen steckte: alle Moscheenschließen, den Koran verbieten, Flüchtlinge nicht mehr ins Landlassen. Wilders schürte Angst. Politik war das nie, sondern Theater.Das spielte er zugegeben gut. Aber mit Theater gewinnt man in einemdemokratischen Land keine Wahlen - nur mit Inhalten. Am Montag hatteRutte die Parlamentswahl als Viertelfinale im Kampf gegen denRechtspopulismus bezeichnet. Die Wähler in Frankreich (Halbfinale)und Deutschland (Finale) können es den Niederländern nun gleichtunund den Front National sowie die AfD zum Schweigen bringen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell