Rheinische Post: Kommentar / Hollands Trauma = Von Philipp Jacobs

Düsseldorf (ots) - Lange sah es so aus, als sei Geert Wildersuneinholbar. Bis zu 40 Parlamentssitze der 150 möglichen trauten dieDemoskopen dem Rechtspopulisten für die Wahl am 15. März schon einmalzu. Damit wäre Wilders' "Freiheitspartei" bei Weitem stärkste Kraft.Nach den aktuellen Umfragen ist sie das zwar immer noch, doch diePartei verliert zunehmend Stimmen. Es wirkt so, als befreiten sichdie Niederländer von Wilders' Hetztiraden, die während derFlüchtlingskrise und der daraus resultierenden Sicherheitsdebatte beiTeilen der Bevölkerung Zustimmung fanden. Sicherlich, es gabProbleme. Die gab es überall. Aber Hetze kann daran nichts ändern.Hetze ist kein Stilmittel demokratischer Politik. Hetze zerstört. Undum mehr ging es Wilders nie. Das zeigt schon sein lächerlichesWahlprogramm, das er auf einer DIN-A4-Seite bündelte. Dort stehtetwa: Alle Moscheen schließen, den Koran verbieten, EU-Austritt. EinMinisterpräsident dieser Art würde die liberalen Niederlandenachhaltig beschädigen. Glücklicherweise ist ein Szenario solcherartsehr unwahrscheinlich.