Rheinische Post: Kommentar: Hoher Preis bei Bayer

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

Düsseldorf (ots) - Lange galt Bayer als Hort derSozialpartnerschaft. Was die Konditionen angeht, zu denen derChemiekonzern nun 4500 Stellen in Deutschland streicht, bleibt esdabei. Welches Unternehmen bietet schon bis zu 63 Monatsgehälter alsAbfindung und eine mehrjähige Regelung für den Vorruhestand? Bayersteht zu seiner Verantwortung. Trotzdem ist der Abbau ein Schlag fürdie Belegschaft, zumal er besonders Leverkusen trifft. DieTiergesundheit und den Chemiepark will Bayer verkaufen, dieIT-Einheit auflösen. In der Bayer-Stadt bleibt kein Stein auf demanderen. Die Arbeitnehmervertreter haben gut verhandelt - das zeigtauch der lange Kündigungsschutz bis 2025, den sie herausgeholt haben.Das war der Preis, den Bayer für ihre Zustimmung zum Monsanto-Dealzahlen musste. Die Skepsis der Arbeitnehmer war groß und, wie dieGlyphosat-Klagen zeigen, berechtigt. Natürlich geht nur ein Teil desJobabbaus direkt auf das Konto des Megadeals. Doch dass Bayer nun inallen Bereichen jeden Euro umdreht, hat mit den Monsanto-Lasten zutun. Der Druck auf die Belegschaft wird mit jedem verlorenen Prozesssteigen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell