Rheinische Post: Kommentar: Die Höhe der Rente ist nicht sicher

Düsseldorf (ots) - Norbert Blüm wurde einst nicht müde zuversichern: "Die Rente ist sicher." Über deren Höhe hat sich derfrühere Arbeitsminister allerdings nicht ausgelassen. Inzwischen weißjeder: Wenn die Bevölkerung immer älter wird und zugleich die Zahlder Arbeitnehmer (und damit der Einzahler in die Rentenkasse)abnimmt, gibt es ein Problem: Das Netto-Rentenniveau ist bereitsunter 50 Prozent gesunken und wird weiter abschmelzen. Das sind keinerosigen Aussichten für alle, die in den nächsten Jahren in Rentegehen. Die Politik muss gegensteuern. Aber wie? Die Erhöhung derBeitragssätze ist wohl die schlechtere Variante, denn sie belastetArbeitnehmer und -geber. Im Übrigen leisten die Arbeitnehmer bereitseinen beträchtlichen demografischen Beitrag, indem sie schrittweisebis 67 arbeiten oder andernfalls Einbußen in Kauf nehmen. Bleibt als"Stellschraube", die Rentenkasse von versicherungsfremden Leistungenzu befreien. Hier ist an erster Stelle die Mütterrente zu nennen, diesechs Milliarden Euro im Jahr kostet. Die Mütterarbeit verdientfraglos Anerkennung, aber dies ist eine gesamtgesellschaftlicheAufgabe - und muss daher aus dem Steueraufkommen finanziert werden.