Rheinische Post: Kommentar: Historischer Tiefpunkt in Verhältnis zur Türkei

Was derzeit zwischen Deutschland und der Türkeipassiert, ist mehr als eine Krise in den Beziehungen. Das Verhältnisist auf einem historischen Tiefpunkt angekommen. Zwei Regierungen undzwei Gesellschaften stehen sich gegenüber, die einander zutiefstmissverstehen, einander misstrauen und doch eng miteinander verbundensind. Das ist dramatisch - eine rasche Besserung ist nicht in Sicht.In den vergangenen Monaten ist zu viel vorgefallen, als dassDeutschland und die Türkei zur Tagesordnung übergehen könnten: DerStreit um die Armenien-Resolution, die diplomatische Krise um denSatiriker Jan Böhmermann und nun die nicht-nachvollziehbareInhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. Nunrächt sich, dass wir zu wenig Vorsorge dafür getroffen haben,innertürkische Auseinandersetzungen nicht in unser Land zu lassen.Die große Anhängerschaft für Erdogan bei den Deutsch-Türken wirftzudem auf besorgniserregende Weise ein Licht auf die schlechteIntegration vieler Türken in Deutschland. Sie scheinen sich nichtbewusst zu sein, dass sie ihr Lebensglück und ihren Wohlstand aufToleranz und Demokratie gegründet haben.