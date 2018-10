Rheinische Post: Kommentar / Hilflose Dieselpolitik = VON BIRGIT MARSCHALL

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Düsseldorf (ots) - Ein weiteres Diesel-Fahrverbots-Urteil bringtvor allem die Union und Kanzlerin Merkel unter Druck - und das wenigeTage vor der wichtigen Hessen-Wahl. Das Mainzer Urteil fällt zwarbutterweich aus, denn die Stadt muss nicht kurzfristig Fahrverboteverhängen. Sie wären erst ab September 2019 umzusetzen, wenn es derStadt im ersten Halbjahr nicht noch gelingt, den EU-Grenzwert fürStickoxid zu unterschreiten. Doch auch ein weiches Urteil schadet demAnsehen der Politik, weil sie im Dieselskandal lange untätig bliebund bis heute keine überzeugenden Lösungen anbieten kann. NebenMerkel hat vor allem CSU-Verkehrsminister Scheuer die hilfloseBerliner Dieselpolitik zu verantworten. Zudem regiert in Hessen einCDU-Ministerpräsident, der nicht genau sagen kann, wie er das abFebruar 2019 geltende Fahrverbot in Frankfurt noch verhindern will.Rund 400.000 Pendler fahren täglich hinein in die Mainmetropole,viele mit einem Diesel. Doch Maßnahmen zur Reduzierung derStickoxid-Belastung will das Bundeskabinett erst am 7. Novemberbeschließen, zwei Wochen nach der Wahl.