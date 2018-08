Rheinische Post: Kommentar / Herrschaft des Rechts = VON HENNING RASCHE

Düsseldorf (ots) - In Artikel 20 des Grundgesetzes findet sichdieser Satz: "Die vollziehende Gewalt ist an Recht und Gesetzgebunden." Der Satz ist nicht populär; er wird nicht auf Stoffbeutelgedruckt oder auf den Unterarm tätowiert. Derlei wäre indesangemessen: Der Satz bändigt die Exekutive, er verhindert einenstaatlichen Exzess. Sollten Ermittler kinderpornografisches Materialhochladen dürfen, um Tätern auf die Schliche zu kommen? Es klingtverlockend: Die deutschen Ermittler leuchten noch mit einem Teelichtin den dunklen Raum des Darknets, während die Amerikaner oderAustralier einfach das Licht anmachen. Wenn nun mitcomputergeneriertem Material eine scheinbar moralisch einwandfreieEintrittskarte in die Kinderporno-Foren parat liegt, warum sie nichtnutzen? Artikel 20 liefert die Antwort: Recht und Gesetz. DasStrafrecht verbietet das Verbreiten von Kinderpornografie, weil esden sexuellen Missbrauch von Kindern fördert. Das gilt auch fürcomputergenerierte Bilder. Solange das Recht herrscht, solltenPolitiker die Finger davon lassen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell