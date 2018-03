Rheinische Post: Kommentar: Hartz-IV-Beziehern Brücken bauen

Düsseldorf (ots) - CDU-Politiker Jens Spahn behauptet, wer HartzIV beziehe, sei nicht arm. Das ist in unserer Wohlstandsgesellschaftfalsch. Als arm gilt, wer weniger als die Hälfte des mittlerenEinkommens zur Verfügung hat. Das trifft auf Hartz-IV-Empfänger zu.Im Gegensatz zu absolut armen Menschen in Entwicklungsländern, dievon weniger als einem Euro pro Tag leben, müssen arme Menschen inDeutschland nicht hungern und haben ein Dach über dem Kopf. Inunserer Gesellschaft sind sie dennoch arm. Denn sie können amgesellschaftlichen Leben kaum teilhaben. Sie haben keinenfinanziellen Spielraum, jeder Euro ist für das Notwendige verplant.Dennoch wäre es falsch, die Hartz-IV-Sätze zu erhöhen. Schon heutesind wir Sehnsuchtsort für Millionen Menschen aus aller Welt - auch,weil man in Deutschland dank des sozialen Netzes relativ weich fällt.Viele Hartz-IV-Bezieher sind nicht in einen Acht-Stunden-Tag zuvermitteln. Ihnen müssen Brücken gebaut werden. Es braucht keinehöheren Bezüge, es braucht Vereinbarungen zwischen Arbeitsagenturenund der Privatwirtschaft, durch die Langzeitarbeitslose insArbeitsleben integriert werden. Schlagwort-Debatten haben bei derArmutsbekämpfung noch nie weitergeholfen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell