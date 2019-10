Rheinische Post: Kommentar: Hart bleiben im Kampf gegen Doping

Düsseldorf (ots) - Die Leichtathletik hat ein Problem. Ihr mangeltes an Sportlern, die global vermarktbar sind. Und nur solche Typenwie der frühere Weltklassesprinter Usain Bolt sind fürSportartikelfirmen ein lukratives Geschäft. Nur wer polarisiert undRekorde purzeln lässt, verschafft den Unternehmen fette Gewinne. Nikeunterstützt seit Jahren intensiv die Förderung von Spitzenathleten -wie intensiv der Konzern in den illegalen Teil der Machenschaften desvon ihm unterstützen Oregon Projekts involviert war und ob dabeialles legal zugegangen ist, darüber werden die Ermittlungsbehörden inden USA befinden müssen. Es wurde geforscht, wie weit man bis zueinem positiven Dopingtest bei Dosierung und Medikation gehen kann.Alleine die Vorstellung, dass Sponsoren bereit sind, dafür Millionenzu zahlen, ist ein Schlag ins Gesicht aller, die für einen sauberenSport kämpfen. Denn ihre Arbeit wird massiv erschwert. GrößterGeldgeber in Deutschland im Anti-Doping-Kampf ist der Staat, erunterstützt mit Fördermitteln die Arbeit der Nada. Es scheintoffenbar überhaupt nicht im Interesse einiger zu sein, den Sportsauber zu halten. Stattdessen wird getrickst und gemogelt. Warum alsonicht den Sport, die Sportler und die Industrie dahinter von der Lastbefreien, nicht mehr lügen und betrügen zu müssen? Denn wenn allege¬spritzt sind, gewinnt am Ende doch der Beste. Asthmaspray undAufputschmittel für alle. Oder? Nein! Der Staat darf nichtresignieren, er darf sich nicht von vorderen Plätzen inMedaillenspiegeln verführen lassen und deshalb etwas weniger intensivhinschauen. Er muss Sportler fördern und stärken - ein Held ist nichtnur, wer auf dem Podium landet. Und er muss jene Verbrecher jagen undbestrafen, die das Fair Play im Sport mit Füßen treten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell