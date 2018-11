Rheinische Post: Kommentar: Hamas braucht Feinde

Düsseldorf (ots) - Vier Jahre liegt der letzte Gaza -Krieg nunzurück. Er forderte annähernd 2000 Tote, fast alle aufpalästinensischer Seite. Die im Gaza streifen herrschende Hamaswusste also genau, auf was sie sich einließ, als sie ihre Kämpferinnerhalb von 24 Stunden mehr als 400 Raketen und Granaten auf Israelabschießen ließ. Die Antwort kam prompt in Form schwerer israelischerLuftangriffe. Das alles war absehbar, und das macht die Sache umsoschlimmer. Auch die Tatsache, dass es offenbar eine schief gelaufeneisraelische Kommandoaktion war, die die Eskalation ausgelöst hat,rechtfertigt nicht das Trommelfeuer auf israelische Zivilisten. Nunwerden es wohl wieder Zivilisten in Gaza sein, zu deren Lasten derSchlagabtausch geht. Aber ihr Schicksal ist den Islamisten herzlichegal. Warum sonst fliegen die Raketen gerade jetzt, da ägyptische undkatarische Vermittler eine Lockerung der israelischen Blockadeausgehandelt hatten? Das hätte das Leben der Menschen in Gazaerheblich erleichtern können, aber daran ist der Hamas nichtunbedingt gelegen. Ist der Erzfeind Israel doch ihre einzigeExistenzberechtigung.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell