Rheinische Post: Kommentar / Gutes Beamten-Urteil = Von Antje Höning

Düsseldorf (ots) - Die Frage, ob Beamte streiken dürfen, ist nichttrivial. Denn im Grundgesetz stehen zwei Rechte nebeneinander: dieKoalitionsfreiheit und das in Artikel 33 verankerte Berufsbeamtentum.Das Verfassungsgericht hat hierzu nun ein klares Urteil gefällt:Beamte dürfen Gewerkschaftsmitglied sein und für mehr Lohn kämpfen,sie dürfen aber nicht streiken. Richtig so. Man kann nicht alleshaben. Wer Privilegien wie Unkündbarkeit und Alimentation inAbhängigkeit vom Familienstand genießt, kann nicht auch dasStreikrecht haben. Rosinenpickerei darf es nicht geben. Unabhängigdavon muss man diskutieren, ob Lehrer überhaupt Beamte sein müssenund ob man angestellte und beamtete Pädagogen ungleich bezahlen darf.Das Urteil ist nicht nur im Interesse des Staates und der Schüler,sondern auch der Lehrer selbst. Ein Streikrecht wäre der Anfang vomEnde des Berufsbeamtentums. Denn wenn man anfängt, dasTreueverhältnis auszuhöhlen, auf das sich die speziellen Rechte undPflichten der Beamten gründen, bleibt am Ende nichts von ihremSonderstatus übrig.