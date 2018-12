Rheinische Post: Kommentar / Guter EU-Plan = VON ANTJE HÖNING

Düsseldorf (ots) - Die vier Freiheiten des europäischenBinnenmarktes sind von hohem Wert. Eine von ihnen ist dieDienstleistungsfreiheit, wonach jeder EU-Bürger seine Diensteinnerhalb der gesamten Europäischen Union anbieten darf. Das soll denWettbewerb zum Wohle aller Verbraucher beleben. Diese Freiheit giltselbstredend auch für Spediteure aus Litauen und Rumänien. DochFreiheit bestimmt sich immer über ihre Grenzen und bedeutet nicht,dass jeder machen kann, was er will. Übermüdete und alkoholisierteFahrer, die von ihren Arbeitgebern für Hungerlöhne durch Europagehetzt werden, haben nichts mit Freiheit und Wettbewerb zu tun,sondern mit Ausbeutung und Missbrauch. Zugleich gefährdet dieseruinöse Konkurrenz viele unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Darum istes höchste Zeit, dass die EU-Staaten gegen solche Praktiken vorgehen.Gewiss liegt der Teufel im Detail. So musste ÖsterreichsVerkehrsminister seinen Satz, es solle ein "absolutesKabinenschlafverbot" geben, schon wieder zurücknehmen. Hotelbettenfür Brummifahrer wird es weiter nicht geben, aber mehr Standards,Pflichten und Kontrollen. Gut so.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell