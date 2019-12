Rheinische Post: Kommentar / Gute Ratschläge allein helfen nicht = Von Philipp Jacobs

Düsseldorf (ots) - Krankheiten können zum Stigma werden. Patienten, die anFettleibigkeit leiden, wissen das. Wer zu dick ist, hat das meist selbst zuverschulden, ist häufig zu hören. Und ja, es stimmt zum Teil. Für unseren Körpersind nur wir selbst verantwortlich. Wer viel Sport treibt und sichvergleichsweise gesund ernährt, lebt nachweislich länger - und hält auch ehersein Idealgewicht. Das immer wieder zu betonen, ist wichtig. Politik,Krankenkassen und Ärzte dürfen nicht müde werden, mit Präventionsangeboten aufdie Probleme hinzuweisen. Doch es bringt nichts, Menschen, die an Adipositasleiden - also an einer eigenständigen Krankheit -, mit auf den Weg zu geben, siemöchten doch häufiger um den Block laufen und abends nur die Hälfte essen.Derlei Ratschläge helfen nicht. Wer krank ist, braucht Hilfe. Für adipösePatienten gilt das ganz besonders. Ihre Fettleibigkeit resultiert womöglich auseiner psychischen Erkrankung, die es zunächst herauszuarbeiten gilt. Denn dieGründe für starkes Übergewicht können vielseitig sein.Die Versorgung adipöser Menschen ist für die Krankenkassen und Mediziner keineeinfache Aufgabe. Zur Gewichtsreduktion gehört immer auch ein starker Wille, denman bei den Betroffenen nicht weckt, indem man ihnen mit Vorurteilen begegnet.Das mag mitunter auch an mangelndem Wissen liegen. Nicht jede Hausarztpraxiswird über die Therapiemöglichkeiten in vollem Umfang Bescheid wissen. Außerdemist die Behandlung von Adipositas ein Langzeitprojekt, das eine enge Bindung zumPatienten erforderlich macht. Vielleicht scheuen manche Mediziner deshalb vorder Herausforderung zurück. Das wäre natürlich der falsche Weg. Wir brauchenPrävention, wir brauchen das medizinische Wissen, und wir brauchen vor allem dasVerständnis für den Patienten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4465813OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell