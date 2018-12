Rheinische Post: Kommentar / Gute Nachricht aus Rom = VON MATTHIAS BEERMANN

Düsseldorf (ots) - Am Ende ist es dann doch nicht zum großenShowdown gekommen - Italien und die EU-Kommission haben sich imStreit über den italienischen Staatshaushalt geeinigt. Das ist einegute Nachricht, auch wenn die Regierung in Rom nun doch mehr Schuldenmachen wird, als es dem Land eigentlich zuträglich ist. Aber eineFortsetzung der Turbulenzen um die italienischen Staatsfinanzen wäreso ziemlich das Letzte gewesen, was die EU und die Eurozone jetztgebrauchen können. Dass die italienische Regierung aus Links- undRechtspopulisten einlenken und den Haushaltsentwurf den Wünschen ausBrüssel entsprechend überarbeiten würde, war nicht unbedingt zuerwarten gewesen. Zu schrill war der Tonfall geworden, als dass manallzuviel Hoffnung in eine Einigung hätte setzen dürfen. Aber dieharsche Reaktion der Finanzmärkte wirkte dann offenbar doch alsscharfe Warnung. Und auch die Drohung der EU-Kommission mit einemDefizitverfahren dürfte ihren Effekt nicht ganz verfehlt haben. Nunwird man in Brüssel aber darauf achten müssen, dass Italien dasZugesagte auch einhält.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell