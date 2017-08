Rheinische Post: Kommentar: Gut integriert, aber. . .

Düsseldorf (ots) - Rund 4,7 Millionen Muslime leben inDeutschland. Die meisten von ihnen sind gut integriert. Das hat dieBertelsmann-Stiftung in ihrem "Religionsmonitor" festgestellt. Esgebe zwar auch ein paar Minuspunkte, doch in der Summe seiDeutschland auf einem sehr guten Weg. Das ist allerdings nur ein Teilder Wahrheit. Für die Studie wurden insgesamt rund 10.000 Menschen inDeutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien undder Türkei befragt, darunter auch Muslime. Flüchtlinge allerdings,die nach 2010 nach Europa gekommen sind, wurden nicht befragt. Wäreauch diese Gruppe beteiligt gewesen, hätten die Autoren der Studieihre schöne, bunte Welt wohl nicht aufrechterhalten können. Dass dieIntegration der klassischen Gastarbeiter und deren Nachkommenweitestgehend gelingt, ist bekannt. Der Fokus muss sich nun auf dieSituation jener Menschen richten, die zuletzt vor Krieg und Terror zuuns und in andere europäische Länder geflohen sind. Denn dieseMenschen zu integrieren, ist eine der größten Herausforderungenunserer Zeit.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell