Rheinische Post: Kommentar: Grüne Blockade

Düsseldorf (ots) - Die Grünen haben recht: Die Zeit der Kohle gehtzu Ende, und Deutschland wäre gut beraten, einen Fahrplan für einenlangfristigen, verlässlichen Kohleausstieg zu vereinbaren, derKlimaschutz und Versorgungssicherheit berücksichtigt. Doch vonVerlässlichkeit kann beim Kraftwerk Datteln keine Rede sein. Seitzehn Jahren wird es gebaut. Doch bis heute weiß Uniper nicht, ob esjemals Strom erzeugt. Beim Koalitionsvertrag hat sich die rot-grüneLandesregierung um die Frage gedrückt, ob sie Datteln will odernicht. Nun versuchen die Grünen, das Kraftwerk mit Verwaltungstrickszu stoppen. Dazu gehört, der Bezirksregierung maßloseQuecksilber-Grenzwerte in den Genehmigungsbescheid zu diktieren. Dasist unaufrichtig und macht ökologisch wenig Sinn. Wer das moderneDatteln blockiert, hält alte Dreckschleudern länger am Netz. Dattelnist ein Symbol für die Wirtschaftsfeindlichkeit der Grünen. Obwohldie Genehmigung 657 Seiten lang ist, hat Uniper keinePlanungssicherheit. Wer so mit Betrieben umgeht, darf sich nichtwundern, wenn NRW wirtschaftlich abgehängt bleibt.