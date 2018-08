Rheinische Post: Kommentar: Gründlich aufklären!

Düsseldorf (ots) - Das selbstherrliche und oft fremdenfeindlicheGegröle vieler Pegida-Anhänger ist unerträglich. Es zeugt von dumpfenVorurteilen und ausgeprägtem Hass auf viele Erscheinungsformen einerpluralistischen Gesellschaft. Sicher, in Deutschland gibt es vieleMissstände. Ganze Bevölkerungsteile fühlen sich abgekoppelt, wenn esetwa um den Zugang zum Arbeitsmarkt oder um gesellschaftlicheTeilhabe geht. Das gehört abgestellt, das muss die Politik sehr ernstnehmen. Genauso ernst ist aber die Verteidigung unserer Verfassung zunehmen. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern, solange esnicht justiziabel wird. Das gilt auch für Mitarbeiter einesLandeskriminalamtes. Im Grundgesetz ist zudem die Pressefreiheitverankert. Sie zu wahren, ist eine essentielle Aufgabe aller. DiePolizei bildet da keine Ausnahme. Sie hat in Dresden wohl falschgehandelt, zugleich ist der Begriff "Pegizei" abwegig, der allePolizisten in die rechte Ecke stellt. Ministerpräsident MichaelKretschmer (CDU) muss da aufklären. Mit möglichen Konsequenzen fürden pöbelnden LKA-Mitarbeiter kann er sich nicht zufrieden geben.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell