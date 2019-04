Rheinische Post: Kommentar: Großer Nachholbedarf

Düsseldorf (ots) - Der Verkehr der Zukunft wird emissionsfreisein. Der Zuzug in die Städte wächst - bei gleichzeitig nichtwachsendem Platzangebot auf den Straßen. Die Geschwindigkeit desVerkehrs wird sich weiter verlangsamen - bei zunehmendem Zeitdruckder Verkehrsteilnehmer. Die Fahrt in den Dauerstau ist programmiert.Doch es gibt Alternativen - auch auf zwei Rädern. Das Fahrrad wird inden Metropolen ein Transport-, vor allem aber einFortbewegungsmittel, an dem viele Menschen nicht mehr vorbei können.Gemessen an diesen objektiven Herausforderungen sind gerade deutscheGroßstädte noch nicht in der Zukunft angekommen. Düsseldorf, Köln,Aachen, Bonn, Münster, Koblenz, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Gießen -überall geben die Teilnehmer des jüngsten Fahrradklima-Tests, die zu85 Prozent auch Autofahrer sind, den Städten bestenfallsdurchschnittliche Noten, was die Zufriedenheit und dasSicherheitsgefühl von Radfahrern angeht. Zu viel Kampf, zu vielEllenbogen, zu viel Konkurrenz. Zweirad-Vierrad-Komplex. Es rollt,aber es rollt noch lange nicht optimal.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell