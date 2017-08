Rheinische Post: Kommentar: Großbaustelle Pflege

Düsseldorf (ots) - Die Demografie-Reserve in derPflegeversicherung ist nur eine kleine Vorsorge für ein großesProblem, das ab Anfang der 30er Jahre auf das Sozialsystem zukommenwird. Der Fonds verdient aber Beachtung, weil er einer der wenigenFälle ist, in denen sich eine in Wahlperioden denkende Regierung dazudurchgerungen hat, für eine Versorgungslücke Vorkehrungen zu treffen,die sich erst in 20 Jahren bemerkbar macht. Wir bräuchten mehrPolitik dieser Art. Die Pflege ist damit aber längst noch nichtzukunftsfest gestaltet. Im Gegenteil: Schon heute, da die Baby-Boomernoch fit sind und sich um die eigenen pflegebedürftigen Elternkümmern können, herrscht bereits Pflegenotstand. Vor allem gibt es zuwenig qualifiziertes Personal. Die Gesundheitsversorgung dergebrechlichen Menschen ist oft mangelhaft. Und für die Angehörigenbleibt es angesichts der untauglichen Bewertungssysteme für Heime einLotterie-Spiel, ob sie eine gute Versorgung finden. Die nächsteBundesregierung muss sich dringend der Großbaustelle Pflege annehmen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell