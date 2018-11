Rheinische Post: Kommentar: Grippeimpfstoff muss besser verteilt werden

Düsseldorf (ots) - In Deutschland erkranken jedes Jahr bis zu zehnMillionen Menschen an Influenza. Bei besonders starken Grippewellenkönnen es auch mehr werden. In manchen Betrieben liegen in dieserZeit ganze Abteilungen flach. Die Grippe schadet vornehmlich derGesundheit, aber auch der Wirtschaft. Eine breite Versorgung vonImpfstoffen ist deshalb nur folgerichtig. Nun kommt es aber Jahr fürJahr vor, dass Arztpraxen Engpässe melden. Das hat gleich zweiGründe. Beiden kann man entgegenwirken. Zum einen ist so mancher Arztäußerst vorsichtig, wenn es um die Impfstoffmenge geht, die erbestellt. Häufig ist sie zu niedrig angesetzt. Zum anderen, und dasist viel problematischer, funktioniert die regionale Verteilung nichtgut. Praxen und Apotheken, die keine Impfdosen mehr haben, könnennicht ohne Weiteres aus anderen, besser versorgten Regionen Nachschubordern. Der Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, diesnun zu erleichtern, ist richtig. Es fehlt bisher nur ein konkretesVorgehen. Künftig wäre eine zentrale Erfassung des Impfbedarfssinnvoll. Die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommerngeben seit Jahren eine Art Sammelbestellung für den Grippeimpfstoffab. Es könnte auch ein Modell für den Bund sein.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell